Dışişleri, Somali'deki saldırıyı kınadı: Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini, yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Dışişleri saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Türk şirketi çalışanlarını hedef alan saldırının şiddetle kınandığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini, yaralı Türk vatandaşlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Somali'de düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini belirten Koca, "Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.