Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kabil Havalimanı için adil bir külfet paylaşımı istiyoruz

Bakanlıktki bilgilendirme toplantısında konuşan Bilgiç, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın korunmasında Türkiye’nin aldığı sorumluluğa işaret etti ve ABD’li heyetle devam eden görüşme trafiğine ilişkin açıklama yaptı. Bilgiç, “NATO’nun Kabil’deki temsilciliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi yaklaşımı var. Havalimanı güvenliği çok önemli. Bazı büyükelçiliklerin kapandığına dair haberler alıyoruz. Bu sorumluluğu devam ettirmek istiyoruz. Ancak adil bir külfet paylaşımı istiyoruz. ABD’den bir heyet Milli Savunma Bakanlığı ile temas içinde. Konuyu Afgan halkıyla da istişare ediyoruz.” diye konuştu.

ABD ile S-400 görüşmeleri sürüyor

Bilgiç, ABD ile S-400 görüşmelerinin sürdüğüne değinerek, “Başkan Biden ile görüşmede bu konu da gündeme geldi. Daha önce ABD sistemi almak istedik ama alamadık. Temsilci geldiğinde bu konu açılmadı. Bizim bu konuya ilişkin görüşlerimiz ABD’ye iletilmiş durumda" dedi.

"ABD ile iş birliği mekanizmaları önümüzdeki dönemde hayaka geçecek"

Bilgiç, “Erdoğan ile Biden görüşmesinde ikili diyalog mekanizması oluşturuldu mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Biden ile görüşmede bu yönde irade ortaya konuldu. Önümüzdeki dönemde iş birliği mekanizmaları hayata geçirilecek. Sayın bakanımız da muhatabıyla irtibatını sürdürüyor.”