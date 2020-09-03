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Dışişleri: Türkiye ön koşulsuz diyaloğa hazırdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için bir inisiyatif almıştır. Yunanistan'ın bu inisiyatife destek vermesini bekliyoruz. Türkiye adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümlerin bulunması için diyaloğa hazırdır" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri: Türkiye ön koşulsuz diyaloğa hazırdır
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için bir inisiyatif almıştır. Yunanistan'ın bu inisiyatife destek vermesini bekliyoruz. Türkiye adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümlerin bulunması için diyaloğa hazırdır" ifadeleri yer aldı.

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