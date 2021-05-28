Dışişleri: Türkiye ve ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında dün Ankara'da yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye ve ABD ilişkilerinin stratejik niteliğinin teyit edildiği ve terörizmle mücadelenin öneminin vurgulandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, iki ülke arasında dün yapılan siyasi istişareler değerlendirildi.

Mesajda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile ABD'li muhatabı Wendy Sherman başkanlığında dün yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Sherman da söz konusu görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, Önal'la Afganistan, Suriye ve bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptıklarını belirtmişti.