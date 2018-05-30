Dışişleri'nden Abhazya ve Güney Osetya'nın tanınmasına tepki

30 Mayıs 2018

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye rejiminin Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Suriye'nin Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıması hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, açıklamasında "Suriye rejiminin Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, BM Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir. Ülkemiz, çeşitli vesilelerle de vurgulandığı üzere, Gürcistan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA