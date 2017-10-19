Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bir askeri üsse düzenlenen saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da askeri üsse düzenlenen ve çok sayıda askerin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Kandahar vilayetinde bir askeri üsse gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA