Dışişleri'nden Almanya saldırısında yaralanan 2 Türk'e dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."