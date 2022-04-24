Dışişleri’nden Biden’ın ‘soykırım’ ifadesine tepki

ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları için bir kez daha "Soykırım" ifadesini kullandı. Olayların 107. yıldönümünde yazılı bir açıklama yapan Biden'a Ankara'dan "Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" tepkisi geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliğinin bulunmadığı bildirildi.

Buna Biden'ın 2021'de yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanının da dahil olduğu vurgulanan açıklamada, “Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz.” denildi.

Açıklamada, tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımların ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetli olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: “İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları, siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.”

Türkiye'nin, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşünde olduğuna işaret edilen açıklamada, bu anlayışla Türkiye'nin Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği, arşivlerini açtığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, iş birliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan’la başlatılan normalleşme girişimi, bu anlayışın bir başka tezahürüdür." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İkiyüzlülük"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin kullandığı 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Doğru. Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir." ifadelerine yer verdi.