Dışişleri'nden BM Barış Gücü görev süresinin uzatılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş

Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış

Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatılması kararına karşı yaptığı açıklamayı tümüyle

desteklediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu karar alınırken, bu yönde

yapılan tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı

olarak yine alınmamıştır. Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina

edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde

faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Bu konuda KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara

desteğimiz tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BMGK'nin bir yandan adadaki taraflara çözüm bulmalarını söylediği, diğer yandan da

50 yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın

rızasını yansıtmayan çözüm modelini dayatmaya çalıştığı vurgulanarak, bu tutumun gerçeklikten

kopuk ve çelişkili olduğu belirtildi.

BMGK'nin KKTC makamlarının Maraş'ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesinin

mülkiyet haklarının ihlali olduğu aktarılan açıklamada, Konsey'in Güney Kıbrıs Rum

Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de attığı gerginliği arttıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok

sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesinin bir çifte standart örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi'ni ve

uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu

amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası

statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Barış Gücü görev süresi, 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı

Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü görev süresinin 6 ay süre ile 31 Temmuz 2022'ye kadar

uzatılmasına ilişkin 2618 (2022) sayılı BMGK kararı 27 Ocak 2022'de kabul edilmişti.

BMGK kararına karşılık KKTC Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler

Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasında KKTC'nin rızasının alınmaması BM'nin kendi ilke

ve kurallarının ihlali anlamına gelmektedir. Barış operasyonlarının temel dayanağı olan tüm

tarafların rızalarına başvurulmasına ilişkin rehber ilkenin bizzat BM tarafından göz ardı

edilmesi, BM’nin itibarını derinden sarsmakta ve ülkemizdeki varlığını sorgulatmaktadır. BMBG,

KKTC topraklarındaki faaliyetlerini, halen hüsnüniyetimiz ile sürdürebilmektedir." ifadeleri

yer almıştı.