Dışişleri'nden BM Barış Gücü görev süresinin uzatılmasına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay uzatma kararına ilişkin, "Güvenlik Konseyi'nin bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması gerçeklikten kopuk ve çelişkili bir tutumdur." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış
Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatılması kararına karşı yaptığı açıklamayı tümüyle
desteklediğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu karar alınırken, bu yönde
yapılan tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı
olarak yine alınmamıştır. Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina
edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde
faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Bu konuda KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara
desteğimiz tamdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, BMGK'nin bir yandan adadaki taraflara çözüm bulmalarını söylediği, diğer yandan da
50 yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın
rızasını yansıtmayan çözüm modelini dayatmaya çalıştığı vurgulanarak, bu tutumun gerçeklikten
kopuk ve çelişkili olduğu belirtildi.
BMGK'nin KKTC makamlarının Maraş'ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesinin
mülkiyet haklarının ihlali olduğu aktarılan açıklamada, Konsey'in Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de attığı gerginliği arttıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok
sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesinin bir çifte standart örneği olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi'ni ve
uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu
amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası
statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Barış Gücü görev süresi, 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı
Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü görev süresinin 6 ay süre ile 31 Temmuz 2022'ye kadar
uzatılmasına ilişkin 2618 (2022) sayılı BMGK kararı 27 Ocak 2022'de kabul edilmişti.
BMGK kararına karşılık KKTC Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler
Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasında KKTC'nin rızasının alınmaması BM'nin kendi ilke
ve kurallarının ihlali anlamına gelmektedir. Barış operasyonlarının temel dayanağı olan tüm
tarafların rızalarına başvurulmasına ilişkin rehber ilkenin bizzat BM tarafından göz ardı
edilmesi, BM’nin itibarını derinden sarsmakta ve ülkemizdeki varlığını sorgulatmaktadır. BMBG,
KKTC topraklarındaki faaliyetlerini, halen hüsnüniyetimiz ile sürdürebilmektedir." ifadeleri
yer almıştı.