Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında Irak'ın başkenti Bağdat'a seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" denildi.

Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşların ise Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, bakanlık ve büyükelçilik tarafından yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri için teyakkuzda olmaları tavsiye edildi.

"Olaylar endişe verici"

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki eylemlere ilişkin şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat’ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arz eden bir hal almıştır. Dost ve kardeş Irak'ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, tüm taraflar sağduyu ve itidale davet edilerek, "Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.