Dışişleri'nden Özgürlük Filosu'na müdahaleye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda düzenlenen müdahaleye tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, saldırının 'soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemi' olduğu vurgulandı.

Açıklamada, aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de yer aldığı sivil aktivistlere yönelik saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi. İsrail'in, insani değerleri savunan barışçıl girişimleri şiddet yoluyla hedef aldığı belirtilerek bu tutumun bölgedeki gerilimi tırmandırdığı ve kalıcı barış çabalarına zarar verdiği kaydedildi.

Gerekli girişimler başlatıldı

Bakanlık, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması ve Türkiye'ye getirilmesi için gerekli girişimlerin başlatıldığını, diğer aktivistlerin durumunun ise ilgili ülkelerle eşgüdüm içinde takip edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin Filistin davasına desteğini sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, "Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.

Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir. İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir. Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir."