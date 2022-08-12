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Dışişlerinden Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye (Suriye’de) muhalefete ve Müzakere Heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımız buna işaret etmektedir." denildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanlığından Suriye ile ilgili açıklama yapıldı.

"Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir." denilen açıklamada, "Türkiye (Suriye’de) muhalefete ve Müzakere Heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımız buna işaret etmektedir." ifadeleri kullandı.

Açıklamada, "Türkiye, (Suriye’de) bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir." denildi.

 

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