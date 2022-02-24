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Dışişlerinden Ukrayna'daki Türklere uyarı: Güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya'nın Ukrayna'da askeri harekat başlatmasının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında bir açıklama yapan Kıran, "Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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