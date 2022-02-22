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Dışişleri'nden Ukrayna'nın doğusuyla ilgili uyarı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler üzerine bu ülkede bulunan vatandaşları uyararak, Ukrayna'nın doğusundan ayrılmalarını tavsiye etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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