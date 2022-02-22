Dışişleri'nden Ukrayna'nın doğusuyla ilgili uyarı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler üzerine bu ülkede bulunan vatandaşları uyararak, Ukrayna'nın doğusundan ayrılmalarını tavsiye etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.
Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ukrayna’nın Doğu Bölgelerine Seyahat ve Güvenlik Durumu Duyurusuhttps://t.co/2BDkzRhvQP pic.twitter.com/jg2Fx4XXfK— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 21, 2022