Dışişleri'nden Yunanistan'ın deniz yetki alanı hamlesine sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bir haritayı kabul ettirme çabasına sert tepki gösterdi.

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabındaki açıklamasında Türkiye'nin, BM tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen DMP çalışmalarını yakından takip ettiğini hatırlattı. Keçeli, Türkiye'nin ulusal DMP'sinin 16 Nisan 2025'te ilan edildiğini ve 12 Haziran 2025'te UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirildiğini aktardı.

"Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir"

Keçeli, Avrupa Komisyonu'nun DMP Platformu internet sitesinde yayımlanan ve Ege ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasının, "yetkili Yunanistan makamlarına" dayanılarak güncellendiğini belirtti. Yunanistan'ın, uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini göz ardı ederek, Doğu Akdeniz'de resmi olarak ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi (MEB) AB üzerinden kabul ettirmeye çalıştığını ifade eden Keçeli, "Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir" sözünü yineledi.

Keçeli açıklamasında ayrıca, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının dış sınırlarına ilişkin hukuki pozisyonunu BM'ye bildirdiğini vurguladı. Bu çerçevede Yunan DMP haritasında yer verilen sözde MEB'in Türk kıta sahanlığı içinde kaldığını ifade eden Keçeli, Yunanistan'ın bu MEB tasavvurunu ve sınırlandırılmamış kıta sahanlığı iddialarını DMP haritasına yansıtarak meşrulaştırma çabalarının uluslararası hukuka aykırı ve sonuçsuz kalmaya mahkûm olduğunu söyledi.