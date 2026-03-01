Dışişleri'nden yurt dışındaki Türk vatandaşları için güvenlik uyarısı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenliği de gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Keçeli, son gelişmelerin yurt dışındaki vatandaşların güvenliği açısından dikkatle izlendiğini belirterek, "Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Temsilcilikler 7/24 görevde

Bölgede bulunan büyükelçilikler ve başkonsoloslukların çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Keçeli, güvenlik durumuna ilişkin duyuruların yerel makamlarla koordinasyon içinde düzenli olarak güncellendiğini aktardı.



Keçeli, "Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Acil durum hatları açık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, temsilciliklerin acil durum hatlarının 7 gün 24 saat açık olduğunu kaydederek, iletişim bilgilerinin büyükelçilik ve başkonsoloslukların internet sitelerinde yer aldığını hatırlattı.

Ayrıca Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin de kesintisiz hizmet verdiğini belirten Keçeli, vatandaşların +90 312 292 29 29 numaralı hattan destek alabileceğini bildirdi.