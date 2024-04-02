DİSK 1 Mayıs kararını açıkladı

DİSK Yönetim Kurulu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin kararını açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, “Bu yıl, 2024 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz” dedi. Çerkezoğlu yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

"1 Mayıs 2024, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs'ı olacak. Emek ve demokrasi mücadelemizi yeni bir dönemini 1 Mayıs'ta başlatıyoruz. Ülkemizde 1 Mayıs'ların bir simgesi var, Taksim Meydanı. Taksim Meydanı 77'den beri yüreğimizde yaradır. Taksim Meydanı, yeniden yasaklandığı günden beri içimizde yaradır. Bu yıl yüzümüzü yeniden Taksim Meydanı'na dönüyoruz. 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak, her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bunu engellemek hukuka aykırıdır, açıkça suçtur. O yüzden 2024 1 Mayıs'ında Taksim'de olmak ekmeğe, adalete, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmaktır, en önemlisi memlekete sahip çıkmaktır."