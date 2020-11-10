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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu COVID-19'a yakalandı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dün yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu COVID-19'a yakalandı
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile COVID-19 testi sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Dün gece yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Herhangi bir şikayetim yok, sağlık durumum gayet iyi. Sadece 14 gün fiziken mücadele alanlarında olamayacağım. Haklarımız için omuz omuza mücadeleye devam..."

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