DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu COVID-19'a yakalandı

10 Kasım 2020

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile COVID-19 testi sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Dün gece yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Herhangi bir şikayetim yok, sağlık durumum gayet iyi. Sadece 14 gün fiziken mücadele alanlarında olamayacağım. Haklarımız için omuz omuza mücadeleye devam..."