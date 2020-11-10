DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu COVID-19'a yakalandı
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dün yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile COVID-19 testi sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.
Paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Dün gece yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Herhangi bir şikayetim yok, sağlık durumum gayet iyi. Sadece 14 gün fiziken mücadele alanlarında olamayacağım. Haklarımız için omuz omuza mücadeleye devam..."