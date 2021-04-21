DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'dan 1 Mayıs kararı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TMMOB Mimarlar Odası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ülke genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uyularak, temsili şekilde kutlama kararı aldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde yaptığı açıklamada, kutlamaların maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacağını belirterek, "Taleplerimizi pandemi koşullarına uygun olarak yükselteceğiz." dedi.

Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için 1 Mayıs haftası boyunca talepleri dile getireceklerini aktaran Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"30 Nisan'da İstanbul Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda her sene gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğinde buluşacak, 1 Mayıs 1977 katliamında yitirdiğimiz canları anacak, tüm anma programlarımızı pandemi koşullarına uygun bir biçimde planlayacağız. Aynı gün yine ülkenin dört bir yanında yine pandemi koşulları dikkate alınarak en yaygın biçimde iş yerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz."

KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tores Dinçöz de konuşma yaptı.