Dışkıdaki DNA hırsızı ele verdi! 1 milyonluk soygunun şifresi tuvalet molasında çözüldü

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde 10 Mart 2022 gecesi yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, plastik öğütme makinesi üreten bir iş yerinin kepengini kırıp içeri girdi. Hırsızlar, içinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı yanlarında getirdikleri el arabası ile çaldı.

Hırsızlar soygunun ardından kayıplara karışırken, ilginç bir detay ekiplerin radarına takıldı. Hırsızlardan biri, iş yerinin hemen yakınına tuvaletini yapıp geride delil bırakmıştı.

Dışkıdaki DNA hırsızı ele verdi

Sabah hırsızlığı fark edip polise haber veren iş yeri sahibinin ardından olay yeri inceleme ekipleri, çevrede parmak izi ararken tuvaletini yapan şüphelinin bıraktığı iç çamaşırı ile karşılaştı.

İç çamaşırındaki dışkı kalıntısının DNA incelemesiyle, olayın failinin Ferhat K. olduğu ortaya çıktı.

Tutuklanan Ferhat K., ilk başta görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etse de DNA sonucuyla suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Hırsızlık sırasında rahatsızlandığını, bu yüzden tuvaletini tutamadığını söyleyen Ferhat K.'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan, olayla ilgili diğer şüpheliler Y.E. ve M.A. ile ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.