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DİSK'ten büyük tepki: Bu asgari ücret hükümsüzdür

DİSK, 2025 yılı asgari ücret artışını sert bir dille eleştirerek, "Milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı. İşçilerin temsili dahi yer almadığı apar topar yapılan toplantı ile açıklanan bu ücret hükümsüzdür" açıklamasında bulundu.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2025 yılı asgari ücreti belirleme sürecini ve sonuçlarını sert bir şekilde eleştirdi. DİSK, hükümetin tek taraflı olarak gerçekleştirdiği asgari ücret artışının, resmi enflasyonun bile altında kalmasına ve işçilerin gerçek temsilinin bulunmadığı bir toplantı ile duyurulmasına tepki gösterdi.

DİSK'in açıklamasında, asgari ücret artışının milyonlarca işçi ve ailesini daha da yoksullaştırdığı vurgulandı. Konfederasyon, “Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı, işçilerin yaşam standartlarını daha da düşürmüştür” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, asgari ücretin işçilerin temsili olmadan, apar topar yapılan bir toplantı ile açıklanmasının hükümsüz olduğunu belirterek, “Bu sefalet dayatması işçi sınıfı tarafından örgütlenerek, sendikalı bir şekilde püskürtülecektir” denildi.

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