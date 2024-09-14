Dışyönder Yönetim Kurulu üyelerinden Bakan Bolat'a ziyaret

Dış ticaretin her alanında alt komiteleri ile pek çok yönden değerlendirmelerde bulunması ile öne çıkan Dışyönder, Bakan Ömer Bolat ile Orta Vadeli Ekonomi programının omurgasını oluşturan ihracat hedefli büyüme stratejileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak, konuya ilişkin Sayın Bakan’ın değerlendirilmelerini de dinleme fırsatı buldu.

Görüşme esnasında Dışyönder Başkanı Dr. Hakan Çınar, İstanbul Tahkim A.Ş.’de (İSTAÇ) Dış Ticaret Komisyonu kurulduğunu ve Dışyönder olarak yönetimi üstlendikleri bilgisini de paylaştı.

Toplantıya Dışyönder Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemiz köşe yazarı Dr. Hakan Çınar, Yönetim Kurulu üyesi gazetemiz CEO’su Burcu Kösem’in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Nurdan İzgördü, Çimen Polat Akkuş, Tamer Dinçşahin, Hikmet Tanrıverdi, Çiğdem Pıtırlıoğlu, Bülent Edindik, Erkan Başboğa, Abdurrahman Özalp, Dr. Hakan Kaya, Şenol Altuntaş ve Genel Sekreter Gizem Laçin katıldı.