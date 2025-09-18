Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, nereli?

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğdu. İlköğrenimini memleketinde tamamlayan Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Arpaguş, aynı üniversitede 1992 yılında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine adım attı.

Yüksek lisansını 1994, doktorasını ise 2001 yılında tamamlayan Arpaguş, 2008’de doçent, 2014’te profesör unvanını aldı. 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Arpaguş, 2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftüsü olarak atanmıştı.

Görev süresi boyunca hem akademik hem de dini alanda birçok çalışmaya imza atan Arpaguş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi ve başkanı olarak da görev yaptı.

58 yaşında olan Prof. Dr. Safi Arpaguş, özellikle tasavvuf alanındaki uzmanlığı, akademik birikimi ve din hizmetlerindeki tecrübesiyle kamuoyunda saygın bir yer edinmişti. Arpaguş’un Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanması, uzun süredir kamuoyunda gündemdeydi.