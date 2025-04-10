Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Hac organizasyonu için kafile ve uçuş bilgilerini açıkladı

Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini "www.hac.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.