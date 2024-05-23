Diyanet İşleri Başkanlığı 35 öğretmen alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak.
AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kur'an Eğitim merkezlerine sözlü sınavla 35 öğretmen alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.
Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.