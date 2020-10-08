Diyanet personel alımı başvuru şartları belli oldu

08 Ekim 2020

Diyanet personel alımı ilanı Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı. İlana göre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 500 imam-hatip, bin 500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım olmak üzere 5 bin 100 personel alımı yapılacak.

Yapılacak personel alımlarına başvurmak isteyenler "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresinden alacakları başvuru formlarını onaylatmak için gerekli tüm belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat ederek Diyanet personel alımı başvurularını yapabilecekler. Başvurular 12-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet personel alımı başvuru şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.