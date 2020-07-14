Diyanet'ten Ayasofya açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından, Ayasofya Camisi'nde bulunan resimlerin, burada kılınacak namazların sıhhatine engel teşkil etmediği bildirilerek, "Resimler, uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Ayasofya Camisi'nde bulunan resimlerin, burada kılınacak namazların sıhhatine engel teşkil etmediği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Resimler, uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalıdır. Ayasofya Camisi'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında, dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır."
Kaynak: AA