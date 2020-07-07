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Diyanet'ten hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceklerini duyurdu. Hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin iade edileceği belirtildi.

Diyanet'ten hac açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının, 2021 için ''erteleme'' veya ''vazgeçme'' tercihinde bulunabileceklerini duyurdu.

2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek.

Kaynak: AA

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