Diyarbakır filosuna 11 körüklü otobüs eklendi

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğalgazlı Otobüs Dolum Tesisi'nde yapılan törende, yeni aldıkları otobüsleri hizmete sokmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin yanında onların hayatlarını kolaylaştıracak, refah seviyesini artıracak her türlü tedbiri almaya, gerekli yatırımları yapmaya devam ettiklerini aktaran Su, ilin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi için her sektörde bu gayreti sarf ettiklerini belirtti.

Su, il genelinde ulaşım sektöründe çok önemli hizmetlere imza attıklarını, geçen yıl ulaşım sektöründe 1800 kilometre asfalt yol yaptıklarını, bunun 116 kilometresinin sıcak asfalt, diğerleri de sathi kaplama asfalt olduğunu, stabilize yol ve kilit parke çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Toplu taşıma alanında yaptıkları çalışmalara değinen Su, şöyle konuştu:

"Bugün 11 yeni otobüsümüzü hizmete alıyoruz. Bu otobüslerimiz 117 ayakta, 36 oturan olmak üzere 153 yolcuyu taşıyabiliyor. Bir seferde bu otobüslerimizle 1683 vatandaşımızı taşımış olacağız. Yeni otobüslerimiz son derece konforlu. Araçlarda dünden itibaren abonman kart sistemine de başladık. Abonman kart sistemiyle de vatandaşlarımız, otobüslerimizden istifade edebilecek. 120 biniş, 120 lira. 189 eski toplu taşıma aracımızda bulunan eski tip sürücü kontrol panellerini yeni nesil sürücü kontrol panelleriyle değiştiriyoruz. Halihazırda 34 aracımız yeni nesil sisteme kavuşturuldu. 1 Şubat 2023'ten itibaren 2 bin 223 toplu taşıma aracımız yeni sisteme kavuşacak."

"Yeni 10 otobüsümüz daha gelecek"

Su, açmayı planladıkları yeni güzergahlarla yolcu taşıma kapasitelerinin günlük 180 bine ulaşacağını aktardı.

"Hedefimiz, hep daha iyisini yapmak, vatandaşlarımızı daha iyi, güzel, konforlu ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak. Bu amaçla bugün bu otobüslerimiz geldi. Yeni 10 otobüsümüz daha gelecek. İlimizde ulaşımla ilgili vatandaşlarımızın karşılaşabileceği sorunların hepsine çözüm noktasında hızla hareket ediyoruz. Vatandaşımıza hizmet için buradayız. Önemli olan vatandaşımızın mutluluğu, huzuru, refahı, güveni, sağlığı, afiyeti." ifadelerini kullanan Su, bunun için bütün kurumlarla çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Su, daha sonra yeni otobüslerde incelemelerde bulundu, özellikleri hakkında bilgi aldığı otobüslerden birinin şoför koltuğuna oturdu.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu ve kamu kurum müdürleri katıldı.