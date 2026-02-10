Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır başvuru sonuçları ve nihai liste yayımlandı mı?
TOKİ kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Törenlerin yapılacağı iller epey azaldı. Diyarbakırlılar da sıranın kendisine gelmesini bekliyor. On binlerce kişi her gün konu hakkında bilgi almak isterken "Diyarbakır kura çekimi ne zaman" sorusu art arda geliyor.
Yüzyılın Projesi'nde onlarca ilde kura töreni gerçekleşti. Çekilişlerin bitmesine çok az bir süre kaldı. Toplu Konut İdaresi her hafta sonu takvimi paylaşıyor. Bu hafta Diyarbakır'da kura töreni gerçekleşmeyecek. Peki, Diyarbakır kura çekimi ne zaman?
Diyarbakır kura çekimi ne zaman?
Diyarbakır için kura töreni takvimi belli olmadı. Öte yandan nihai liste de yayımlanmadı. Diyarbakır'da çekilişin gelecek hafta yapılması bekleniyor.
Bu hafta kura yapılacak iller şöyle:
10 Şubat - Bilecik
11 Şubat - Çankırı
12 Şubat - Bolu
13 Şubat - Tekirdağ
13 Şubat - Balıkesir