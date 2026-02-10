Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır başvuru sonuçları ve nihai liste yayımlandı mı?

Yüzyılın Projesi'nde onlarca ilde kura töreni gerçekleşti. Çekilişlerin bitmesine çok az bir süre kaldı. Toplu Konut İdaresi her hafta sonu takvimi paylaşıyor. Bu hafta Diyarbakır'da kura töreni gerçekleşmeyecek. Peki, Diyarbakır kura çekimi ne zaman?

Diyarbakır için kura töreni takvimi belli olmadı. Öte yandan nihai liste de yayımlanmadı. Diyarbakır'da çekilişin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Bu hafta kura yapılacak iller şöyle:

10 Şubat - Bilecik

11 Şubat - Çankırı

12 Şubat - Bolu

13 Şubat - Tekirdağ

13 Şubat - Balıkesir