Diyarbakır Lice'deki orman yangını 15 saatin ardından kontrol altına alındı
Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Duru Mahallesi kırsalında dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yaklaşık 15 saatlik yoğun müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 35 hektarlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürdüğü belirtildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırsal Duru Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde yeniden başladı.
35 hektarlık alan etkilendi
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, bazı belediyelerden ekipler ile arazöz ve itfaiye aracı desteğiyle yaklaşık 15 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
35 hektarlık alanın etkilendiği bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.