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Diyarbakır saldırısında iddianame tamamlandı

Diyarbakır'da, 4 Kasım 2016'da düzenlenen ve 2 polisin şehit edildiği, 10 sivilin yaşamını yitirdiği bombalı araç saldırısı ile ilgili iddianamede tamamlandı.

Diyarbakır saldırısında iddianame tamamlandı
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Diyarbakır'da, 4 Kasım 2016 tarihinde Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik düzenlenen ve 2 polisin şehit edildiği, 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 100 kişinin de yaralandığı bombalı araç saldırısı ile ilgili iddianamede tamamlandı.

Savcı, tutuklu 6 sanık için "Kasten adam öldürmek" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçlarından 13 kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve toplam 10 bin 760'şar yıla kadar hapis cezası istedi.

Kaynak: DHA

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