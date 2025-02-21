Diyarbakır'a ilişkin 'platin skandalı iddiasına' Sağlık Bakanlığı'ndan cevap geldi!

Gereksiz yere platin kullanımı ve ortopedi ameliyatı yapılmasına yönelik iddialarla gündeme gelen Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı, söz konusu hastanenin 7 Ekim 2024 tarihinden itibaren soruşturma kapsamında olduğunu açıkladı.

Bakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 10 Ekim 2024'te konuyu tüm boyutlarıyla ele almak, adli, idari ve mali bulgularıyla ortaya koymak üzere müfettiş görevlendirmesi yapılarak, uzman bilirkişi heyeti oluşturulduğu belirtildi.

7 ilde 38 müfettiş görevlendirildi

Bakanlık yetkilileri, söz konusu soruşturmanın basında yer alan iddialar sonrasında başlatıldığına yönelik açıklamalara şı ifadelerle cevap verdi:

""Nitekim yakın zamanda 7 pilot ilimizde 38 müfettiş görevlendirilerek yeni denetimler başlatılmıştır. Konunun bir basın organında yer alması üzerine Bakanlığın harekete geçtiğine dair sarf edilen ifadeler doğru değildir. 'Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine' ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti verilen tüm tesislere yönelik kapsamlı denetim faaliyetlerimiz devam edecektir."

"Daha fazla platin daha fazla para demek"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, soruşturmaya konu olan uygulamaları ortaya çıkaran doktor, “Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkarttığım için bana malzeme vermiyorlar” demiş ve Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada herhangi bir ilerleme olmadığını açıklamıştı.

Olayı takip eden İYİ Parti grubu, konuya dair suç duyurusu hazırlığında bulunduğunu ve skandalın sorumlularının yargılanmasını istediğini açıkladı.