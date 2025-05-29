Diyarbakır'da 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Lice ve Hani ilçelerinde 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonları düzenleyenleri tebrik eden Yerlikaya, "Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirdik. İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda, 7 şüpheli zehir taciri yakalandı." bilgisini verdi.

“Diyarbakır’da 70 Ton Toz Esrar Uyuşturucu Maddesi elde edilebilecek 3 Milyon 476 Bin adet Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik❗”️



Diyarbakır'da Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda;

⛔ 7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı❗️… pic.twitter.com/yzS334fx2y — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 29, 2025

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu, bu suça cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.