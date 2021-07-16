Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.44'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Karaloğlu'dan açıklama

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, saat 11.44'te Ergani'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Karaloğlu, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü ifade etti.