Diyarbakır'da deprem oldu! SON DEPREMLER, İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ekim son depremler listesi, Az önce deprem mi oldu? Diyarbakır deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14.49'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıklarken yerin 13.15 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, saat 14.49'da kaydedilirken sarsıntının, yerin yaklaşık 13.15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
26 Ekim son depremler listesi
14:15 – Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 4.33 km – Büyüklük: 1.5
14:07 – Nurhak (Kahramanmaraş) – Derinlik: 7.01 km – Büyüklük: 2.2
13:30 – Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 4.78 km – Büyüklük: 1.5
13:18 – Marmara Denizi - Şarköy (Tekirdağ) – Derinlik: 7.29 km – Büyüklük: 2.3
13:07 – Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 6.16 km – Büyüklük: 2.0
13:00 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.6
12:56 – Akhisar (Manisa) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 0.8
12:53 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.5
12:37 – Bigadiç (Balıkesir) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.2
12:29 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.5
12:29 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.4
12:26 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.8
12:19 – Silifke (Mersin) – Derinlik: 12.67 km – Büyüklük: 1.9
12:11 – Biga (Çanakkale) – Derinlik: 6.31 km – Büyüklük: 1.7
12:05 – Battalgazi (Malatya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.9
11:40 – Merkez (Bolu) – Derinlik: 13.12 km – Büyüklük: 1.5
11:05 – Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 4.54 km – Büyüklük: 1.6