Google Haberler

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14.49'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıklarken yerin 13.15 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.

Diyarbakır'da deprem oldu! SON DEPREMLER, İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ekim son depremler listesi, Az önce deprem mi oldu? Diyarbakır deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, saat 14.49'da kaydedilirken sarsıntının, yerin yaklaşık 13.15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Naci Görür '6 Şubat'ta stres biriktirdi' diyerek uyardı! Diyarbakır depremi sonrası kritik açıklamaNaci Görür '6 Şubat'ta stres biriktirdi' diyerek uyardı! Diyarbakır depremi sonrası kritik açıklamaGündem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ - Resim : 2

26 Ekim son depremler listesi

14:15 – Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 4.33 km – Büyüklük: 1.5

14:07 – Nurhak (Kahramanmaraş) – Derinlik: 7.01 km – Büyüklük: 2.2

13:30 – Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 4.78 km – Büyüklük: 1.5

13:18 – Marmara Denizi - Şarköy (Tekirdağ) – Derinlik: 7.29 km – Büyüklük: 2.3

13:07 – Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 6.16 km – Büyüklük: 2.0

13:00 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.6

12:56 – Akhisar (Manisa) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 0.8

12:53 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.5

12:37 – Bigadiç (Balıkesir) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.2

12:29 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.5

12:29 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.4

12:26 – Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.8

12:19 – Silifke (Mersin) – Derinlik: 12.67 km – Büyüklük: 1.9

12:11 – Biga (Çanakkale) – Derinlik: 6.31 km – Büyüklük: 1.7

12:05 – Battalgazi (Malatya) – Derinlik: 7.0 km – Büyüklük: 1.9

11:40 – Merkez (Bolu) – Derinlik: 13.12 km – Büyüklük: 1.5

11:05 – Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 4.54 km – Büyüklük: 1.6

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar