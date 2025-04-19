Diyarbakır'da aileler birbirine girdi: 7 yaralı

İlçenin kırsal Harmanlı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 5'i silahla toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi.

Mahallede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.