Diyarbakır'da arazi kavgası: 8 ölü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Bismil ilçesinin Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.