Diyarbakır'da askeri araç devrildi: 6 asker yaralı
Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
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Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.