Diyarbakır'da askeri üsse maket uçaklarla saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da askeri üsse saldırı girişiminde bulunulduğunu ve iki maket uçağın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da art arda patlama sesleri duyuldu. 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı bölgesinde meydana gelen olayda herhangi bir zaiyat yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur"

Diyarbakır Valiliğinden açıklama

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.