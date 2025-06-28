Diyarbakır’da baraj göletinde panik: Boğulma ihbarı asılsız çıktı

Öğle saatlerinde Malabadi Baraj Göleti’nde su üzerinde bir cisim fark edildiğine dair ihbar, güvenlik ve kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine Batman’dan gelen itfaiye ve AFAD ekipleri ile Diyarbakır’dan bölgeye yönlendirilen jandarma timleri ve AFAD personeli, geniş çaplı bir arama-kurtarma çalışması başlattı.

Saatler süren taramaya rağmen bir kişiye ulaşılamadı

Ekiplerin gölet çevresinde ve suyun içinde yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, herhangi bir kayıp ya da boğulma vakasına dair bir bulguya rastlanmadı. Yapılan değerlendirmelerde, suyun üzerinde görülen cismin muhtemelen bir duba ya da yüzen bir nesne olduğu ve ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür durumlarda daha dikkatli gözlem yapmaları konusunda uyardı.