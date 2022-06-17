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Diyarbakır'da biri turuncu listeden iki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen iki teröristten birinin Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İçişleri Bakanlığınan yapılan açıklamada, bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando operasyon birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada biri turuncu kategoride iki bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla ölü ele geçirildiği belirtildi.

Bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.

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