Diyarbakır'da biri turuncu listeden iki terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen iki teröristten birinin Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.
AA
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İçişleri Bakanlığınan yapılan açıklamada, bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando operasyon birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada biri turuncu kategoride iki bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla ölü ele geçirildiği belirtildi.
Bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.
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