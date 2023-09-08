Diyarbakır'da bombalı eylem 5 terörist yakalandı
Diyarbakır'da bombalı saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 5 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda patlayıcı maddeler, patlayıcı devre sistemleri ve silah ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda bombalı saldırı hazırlığında olan 5 teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlükleri, Havacılık Daire Başkanlığı, Diyarbakır Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Bomba İmha Şube Müdürlükleri'nce teröristlerin kaldıkları adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah ele geçirildi.