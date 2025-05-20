Diyarbakır'da dev operasyon! 8 kişi yakalandı: 7 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da gerçekleştirilen İHA destekli operasyonlarda, 174 ton toz esrar elde edilebilecek miktarda kenevir ve skunk ele geçirildiğini duyurdu.

8 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da 174 ton toz esrar üretimine denk gelen 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirdik" ifadelerini kullandı. Operasyonların, İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Diyarbakır’ın Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde yürütülen operasyonlarda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucu 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 helikopteri ve 2 JİHA görev aldı.

"Zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz"

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımız ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.