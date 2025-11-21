Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda iki aile arasında yaşanan tartışma, dışarıda silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan Demir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Cinayet şüphelisinin kayınbabasının kardeşini öldürdüğü belirlendi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.