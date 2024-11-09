Diyarbakır'da ısınmak için eve mangal bırakan 80 yaşındaki yaşlı çiftten acı haber
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ısınmak için evin içine mangal bırakan 80 yaşındaki yaşlı çiftten S.A, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan eşi M.A. ise hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde yaşayan 80 yaşındaki S.A. ve M.A çifti, soğuk hava nedeniyle evde mangal yakarak ısınmaya çalıştı.
Alt katta yaşayan yaşlı çiftten uzun süre haber alamayan torunları, kapıyı açamayınca camı kırarak eve girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.A.’nın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan M.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen S.A’nın ölümünün ardından olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.