Diyarbakır'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. (27) yönetimindeki 42 KZ 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek defalarca takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hamza Kesik (51), Safiye Kesik (53) ve Mizgin Kesik'in (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İ. K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.