Diyarbakır'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada tır, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır-Batman kara yolunda Çınar ilçesi Başaklı Mahallesi mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının meydana geldiği; 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada,"Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevre hastanelere nakledilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.