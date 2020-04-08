Diyarbakır'da sivillere terör saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." açıklamasında bulundu.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Diyarbakır Valiliği, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." açıklamasında bulundu.