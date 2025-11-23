Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 25 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda 470 kilo skunk ve 85 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülerek toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonun detaylarını da paylaştı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Operasyonumuzda, 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık" ifadelerini kullandı.

Operasyonun, Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla; Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde düzenlenen operasyona 1 helikopter, 1 TB-2 İHA ve 190 personelin katıldığı bildirildi.

Yerlikaya, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.